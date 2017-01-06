Конкурс на пост главы Нацполиции: кандидатов уже около 20

Конкурс носит консультационный характер, окончательное решение по кандидатуре примет глава МВД. Конкурс планируется завершить в начале февраля

Почти два десятка человек подали свои кандидатуры в рамках конкурса на должность главы Национальной полиции Украины. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает телеканал 112 Украина.

"На данный момент около 20 человек подали документы", - сказал он.

Варченко отметил, что подавать документы можно еще два дня - до 8 января 2017 года включительно, консультационная конкурсная комиссия приступит к их рассмотрению после 15 января. Список претендентов будет обнародован после начала работы комиссии.

"Какая-то часть людей сразу не пройдут из-за того, что они не соответствуют формальным признакам, выписанным в законе о Нацполиции. Обычно в 99% из 100 там, где были открытые конкурсы, какая-то часть людей подавалась, не прочитав документы, нормативную базу", - подчеркнул Варченко.

По его словам, кандидаты, которые пройдут этап формального оценивания и сверки, далее будут проходить собеседования. "В конце концов мы выйдем на двух-трех людей, которые, как и было обещано, будут рассмотрены министром и поданы премьер-министру, чтобы Кабмин принял решение по главе Нацполиции", - сообщил советник главы МВД.

Он также уточнил, что в конкурсную комиссию входят три представителя Украины и по одному от США, Канады и Европейского Союза. Решение комиссии будет носить рекомендательный характер, последнее слово остается за министром внутренних дел.

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По словам Варченко, конкурс планируется завершить в начале февраля, однако не исключено, что при необходимости его могут продлить.

Предыдущая глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года. Она заявила, что политикам необходимо отказаться от вмешательства в работу ведомства.

16 ноября глава МВД Арсен Аваков назначил временным руководителем Нацполиции Вадима Трояна.

15 декабря был объявлен конкурс на должность главы Нацполиции.

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