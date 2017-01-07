Луценко: ГПУ в 2016-м вернула гражданам и государству 9 млрд грн

Как отметил генпрокурор, всего в минувшем году по искам ГПУ было присуждено 15,5 млрд грн. Также отменена почти тысяча незаконных судебных решений

Генеральная прокуратура Украины благодаря выигранным судебным искам в минувшем году вернула гражданам и государству 9 млрд грн. Об этом в своем Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"По искам ГПУ в пользу граждан и государства в 2016 году присуждено 15,5 млрд грн. Реально возвращено за год 9 млрд грн", - сообщил Луценко.

Генпрокурор добавил, что благодаря усилиям вверенного ему ведомства отменена почти тысяча незаконных судебных решений, чем предотвращены потери государства на 2,3 млрд грн.

27 декабря 2016 года Луценко анонсировал повышение в 2017 году зарплаты работникам прокуратуры. По его словам, зарплата работников органов прокуратуры будет повышена на 61%, что позволит выплачивать в среднем 15-18 тысяч гривень, в зависимости от выслуги лет.

В 2016 году средняя зарплата сотрудников прокуратуры составляла 8 -11 тысяч гривень.

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