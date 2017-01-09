Если Путин не подчинит Украину, он ее парализует - экс-посол
Если президент Российской Федерации Владимир Путин не получит "податливое" правительство в Украине, он сделает ее неспособной нормально функционировать. Об этом заявил экс-посол США в РФ Уильям Бернс, передает Голос Америки.
Бернс также подчеркнул, что Путин понимает слабость России и не может ее легко отстроить, а потому пытается продемонстрировать силу и "поставить на место" США в свойственной ему грубой манере.
По мнению экс-посла, отношения между РФ и США будут оставаться по-прежнему конкурентными из-за фундаментальных отличий мировоззрения, а Путин видит целью ослабление США и мирового порядка, который их поддерживает, для укрепления РФ.
Ранее сегодня президент США Барак Обама предостерег республиканцев от сближения с РФ и посетовал, что некоторые из них больше доверяют Путину, чем соотечественникам-демократам.
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