Если Путин не подчинит Украину, он ее парализует - экс-посол

По словам экс-посла США в РФ, если Путину не удастся контролировать правительство Украины, то он сделает его неспособным нормально функционировать

Если президент Российской Федерации Владимир Путин не получит "податливое" правительство в Украине, он сделает ее неспособной нормально функционировать. Об этом заявил экс-посол США в РФ Уильям Бернс, передает Голос Америки.

Бернс также подчеркнул, что Путин понимает слабость России и не может ее легко отстроить, а потому пытается продемонстрировать силу и "поставить на место" США в свойственной ему грубой манере.

По мнению экс-посла, отношения между РФ и США будут оставаться по-прежнему конкурентными из-за фундаментальных отличий мировоззрения, а Путин видит целью ослабление США и мирового порядка, который их поддерживает, для укрепления РФ.

Ранее сегодня президент США Барак Обама предостерег республиканцев от сближения с РФ и посетовал, что некоторые из них больше доверяют Путину, чем соотечественникам-демократам.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.