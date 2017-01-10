Турция не изменит принципам в отношении Украины ради РФ - МИД

По словам главы МИД, Турция и в дальнейшем будет поддерживать Украину и Грузию и не признает аннексию Крыма ради отношений с РФ

Турция в отношениях с Российской Федерацией не меняет своих позиций и убеждений по отношению к Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Радио Свобода.

По его словам, диалог с Россией дал результаты по многим региональным и двусторонним вопросам - экономическим и борьбе с терроризмом.

"Мы ни ни в чем не уступаем нашим принципам, мы и дальше решительно поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии, мы не принимаем и не примем аннексию Крыма", - подчеркнул он.

На протяжении 2016 года Турция и РФ укрепили экономическое сотрудничество, в частности в отношении газовых проектов и закупки ракетных комплексов. В июле 2016 года Турция и Россия обсуждали вопрос прокладки двух ниток газопровода Турецкий поток: одну для местных потребителей, а вторую - для европейских.

10 октября 2016 года в Стамбуле состоялось подписание соглашения между правительством РФ и правительством Турецкой Республики по проекту Турецкий поток.

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