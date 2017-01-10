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Прокуратура допрашивает Пашинского из-за инцидента со стрельбой

10.01.2017 12:15
Народный депутат Сергей Пашинский прибыл на допрос в Киевскую областную прокуратуру cегодня в 11:00
Прокуратура допрашивает Пашинского из-за инцидента со стрельбой
Сергей Пашинский

Народный депутат от Народный фронт Сергей Пашинский в настоящее время находится на допросе в Киевской областной прокуратуре в связи с инцидентом, когда он применил огнестрельное оружие. Об этом ЛІГА.net сообщили в пресс-службе ГПУ.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сказала ЛІГА.net, что детали допроса станут известны позже.

"Я, как никто другой, заинтересован в объективном и публичном расследовании этой ситуации. Только объективное расследование, проведения следственных экспериментов и экспертиз смогут развеять ложь", - отметил Пашинский у себя в Facebook.

По его словам, ежегодно тысячи людей страдают от пьяных хулиганов.

 "И если хотя бы 5% из них будут знать, что на попытку насилия они могут получить адекватный ответ, и это их остановит, а я верю, что так и будет, то я сделал все правильно", - подчеркнул Пашинский.

1 января сообщалось, что Пашинский, защищаясь от нападения со стороны пьяного мужчины, применил огнестрельное оружие.

3 января стало известно, что у Пашинского изъяли примененное им оружие, патроны и разрешение на него.   

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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