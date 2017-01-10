Прокуратура допрашивает Пашинского из-за инцидента со стрельбой

Народный депутат Сергей Пашинский прибыл на допрос в Киевскую областную прокуратуру cегодня в 11:00

Народный депутат от Народный фронт Сергей Пашинский в настоящее время находится на допросе в Киевской областной прокуратуре в связи с инцидентом, когда он применил огнестрельное оружие. Об этом ЛІГА.net сообщили в пресс-службе ГПУ.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сказала ЛІГА.net , что детали допроса станут известны позже.





"Я, как никто другой, заинтересован в объективном и публичном расследовании этой ситуации. Только объективное расследование, проведения следственных экспериментов и экспертиз смогут развеять ложь", - отметил Пашинский у себя в Facebook



По его словам, ежегодно тысячи людей страдают от пьяных хулиганов.





"И если хотя бы 5% из них будут знать, что на попытку насилия они могут получить адекватный ответ, и это их остановит, а я верю, что так и будет, то я сделал все правильно", - подчеркнул Пашинский.





1 января сообщалось , что Пашинский, защищаясь от нападения со стороны пьяного мужчины, применил огнестрельное оружие.



