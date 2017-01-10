Обыски в горсовете Харькова: могут задержать троих подозреваемых

Чиновники из Харьковского горсовета и исполнительной службы одного из районов города подозреваются в системном вымогательстве взяток у бизнесменов

Фигурантами уголовного производства, по которому ранее в Харьковском горсовете прокуратура провела обыски, являются сотрудник одного из департаментов органа власти и замглавы исполнительной службы одного из районов города: их подозревают в регулярном вымогательстве взяток у предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры на сайте ведомства.

Была разоблачена схема незаконного предоставления в аренду коммунального имущества города. Во время получения взятки помимо упомянутых выше чиновников был разоблачен также директор одной из юридических фирм Харькова.

В 2013 году хозяйственный суд Харьковской области по требованию прокуратуры Харькова расторг договор аренды нежилых помещений площадью свыше 250 кв. м и передал их в коммунальное имущество горсовета. Подозреваемые пришли к предпринимателю и пообещали "помочь решить вопрос" о продлении аренды за 30 тысяч гривень. За пользование помещением в дальнейшем необходимо было платить по шесть тысяч гривень ежемесячно.

В прокуратуре отметили, что по месту работы и проживания фигурантов дела проводятся обыски, а досудебное расследование идет по ч. 3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды группой лиц).

Решается вопрос о задержании трех подозреваемых.

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