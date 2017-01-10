Оккупанты заявляют о задержании въезжавшего в Крым украинца

В ФСБ утверждают, что мужчина пытался въехать на полуостров в обход запрета. В ГПСУ информацию о задержании украинца ни подтвердили, ни опровергли

Российские оккупанты заявляют о задержании гражданина Украины, пытавшегося попасть в аннексированный Крым. Об этом со ссылкой на погранслужбу ФСБ РФ сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

По данным СМИ, инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска Перекоп, где российские пограничники остановили 43-летнего украинца. Ему якобы по инициативе миграционной службы Краснодарского края ранее запретили въезд в РФ до 2019 года.

Оккупанты утверждают, что мужчина решил обойти запрет и обратился в ЗАГС города Новая Каховка Херсонской области с заявлением о смене фамилии, после чего получил новый паспорт гражданина Украины.

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Сообщается, что сейчас мужчина якобы находится под стражей, в отношении него открыто уголовное дело. Задержанному грозит штраф до 300 тысяч рублей или до четырех лет тюрьмы.

В Государственной пограничной службе Украины информацию об инциденте пока не подтвердили, но и не опровергли.

"Мы эту информацию видели. По своей линии мы ее проверяем, но подтвердить каким-то образом российскую информацию я не могу, поскольку никаких контактов с представителями страны-оккупанта на временно оккупированном полуострове мы не поддерживаем и поэтому любой обмен информацией у нас отсутствует", - сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян в комментарии УНИАН.

16 декабря 2016 года сообщалось о том, что российские оккупанты рассматривают возможность учета лиц, прибывающих в аннексированный Крым из материковой Украины.

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Россия оккупировала Автономную Республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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