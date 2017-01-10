Интеллигенция просит Порошенко не допустить закрытия Euronews

Канал решил прекратить украинское вещание из-за отсутствия финансирования и наличия долгов со стороны Национальной телекомпании Украины

Десятки известных украинских деятелей культуры, ученых и журналистов попросили президента и премьер-министра помочь украинской службе Euronews, которая может прекратить работу. Об этом сообщает ВВС Украина.

"Украинская редакция, единственная из 13-ти языковых служб и один из немногих голосов нашей страны в Европе, оказалась на грани закрытия уже в ближайшие недели", - говорится в обращении.

Как отметили подписанты, канал решил прекратить украинское вещание из-за отсутствия финансирования и наличия долгов со стороны Национальной телекомпании Украины.

Руководство страны попросили вмешаться в ситуацию, чтобы сохранить украинскую редакцию.

Подписанты отметили, что украинское вещание может исчезнуть на фоне "роста пророссийской пропаганды в Европе".

Обращение подписали 62 общественных, культурных и научных деятеля, в числе которых Ярослав Грицак, Мыкола Вересень, Виктор Морозов, Тарас Чубай, Виталий Портников, Мария Бурмака, братья Капрановы, Вячеслав Брюховецкий и другие.

В начале декабря 2016 года в Лионе (Франция), в штаб-квартире телеканала Евроньюс, состоялась предупредительная однодневная забастовка украинской, иранской, арабской и представителей нескольких других языковых редакций. Инициировала забастовку украинская редакция Евроньюс. Журналисты не согласны с планами руководства прекратить со следующего апреля вещание на украинском языке из-за нехватки финансирования.

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