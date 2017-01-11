Разгон Евромайдана: суд отказался арестовать экс-беркутовцев

Потерпевшие просили у суда поменять для двоих подозреваемых экс-сотрудников МВД меру пресечения на "содержание под стражей" - их ходатайство отклонили

Суд отказал в аресте бывших беркутовцев Андрея Дедюка и Евгения Антонова по делу о силовом разгоне студенческого Евромайдана. Соответствующее решение приняла следственный судья Шевченковского райсуда Елена Мелешак, передает корреспондент ЛІГА.net.

В Шевченковском районном суде Киева сегодня с утра продолжилось заседание по делу о незаконном силовом разгоне студенческого Евромайдана 30 ноября 2013 года. В ходе слушания защита потерпевших подала ходатайство об изменении меры пресечения с личных обязательств на содержание под стражей для экс-заместителя командира киевского полка МВД Беркута Андрея Дедюка и бывшего командира роты Беркута Евгения Антонова.

Сторона потерпевших расценила неявку этих двоих на предыдущие заседания, как попытки затягивания и срыва судебного процесса.

Суд отказал в удовлетворении такого ходатайства, сославшись на то, что оно "не является обоснованным".

Защита потерпевших уже подала заявление об отводе судьи Мелешак.

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Дедюк, Антонов, Тягнирядно и Шевченко, непосредственно руководившие действиями спецподразделения Беркут в ночь на 30 ноября 2013 года, подозреваются в превышении власти или служебных полномочий.

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