Кременецкий: Российские офицеры в ОБСЕ - сотрудники ГРУ или ФСБ

В ОБСЕ из 652 наблюдателей 39 человек - это россияне, сказал руководитель украинской стороны СЦКК

Руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня Борис Кременецкий заявил, что российские офицеры в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - это кадровые сотрудники ГРУ или ФСБ. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Я уверен, что любые российские офицеры в миссии ОБСЕ - это кадровые сотрудники или ГРУ, или ФСБ. Другого там просто быть не может. Но они - члены миссии, поэтому пользуются всеми привилегиями и авторитетом, которым пользуются наблюдатели ОБСЕ, независимо от национальности", - сказал Кременецкий.

По его словам, в ОБСЕ из 652 наблюдателей 39 человек - это россияне.

"Есть очень много бывших офицеров из других стран, которые в свое время учились в советских военных заведениях. Но если мы замечаем какого-то наблюдателя за подозрительными делами, мы об этом информируем", - отметил Кременецкий.

Он добавил, что были такие случаи, когда некоторые наблюдатели просто оставляли миссию и ехали домой.

Кременецкий подчеркнул, что для ОБСЕ очень важный вопрос - безопасность их сотрудников.

"Любая европейская страна заберет своих наблюдателей, если, не дай Бог, что случится с каким европейцем из миссии. Если случится что-то с россиянами, то ничего не произойдет, они не ценят человеческую жизнь", - сказал Кременецкий.

12 декабря сообщалось, что недалеко от Мариуполя ОБСЕ увидела российских военных.

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