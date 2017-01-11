Кремль о списках Савченко: Информация будет проанализирована

В Москве полагают, что данные о 102 россиянах, удерживаемых в Украине, будут проанализированы и обсуждены на встрече контактной группы

В Кремле считают, что обнародованные народным депутатом Украины Надеждой Савченко списки заложников и заключенных, в частности информация о 102 гражданах России, удерживаемых за преступления против украинцев и территориальной целостности Украины, будут проанализированы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента государства-агрессора Дмитрий Песков, передает российский пропагандистский ресурс ТАСС.



"У меня нет сомнения, что так или иначе это будет анализироваться, и я не могу исключить, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы соответствующих подразделений", - сказал он.

Читайте также: Списки Савченко не помогут освобождению заложников - переговорщик

Также пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что в медленном обмене пленными нельзя обвинять ни Украину, ни боевиков.

"Это вопрос именно договоренностей и доверия двух сторон этого конфликта", - отметил Песков и добавил, что РФ продолжит формировать "атмосферу доверия" в переговорах.

10 января 2017 года Савченко опубликовала списки украинских заложников, удерживаемых террористами ДНР и ЛНР, и политзаключенных, находящихся в тюрьмах в РФ и оккупированном Крыму. Также нардеп обнародовала информацию о лицах, запрашиваемых боевиками для обмена, и гражданах России, удерживаемых за преступления против Украины в период 2014-2016 годов.

В СБУ обнародованную Савченко информацию назвали некорректной и устаревшей. По словам советника главы спецслужбы Юрия Тандита, из-за публикации этих данных жизни украинских заложников может угрожать опасность.

Читайте также: В СБУ раскритиковали планы Савченко опубликовать списки пленных

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.