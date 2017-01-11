ГШ: С апреля начнут увольнять военных с контрактами на время АТО

Согласно новому закону, право на увольнение получают бойцы ВСУ, заключившие контракты до завершения особого периода и отслужившие не менее двух лет

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины отработает график увольнения военнослужащих по закону об усовершенствовании порядка прохождения военной службы. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления кадрового обеспечения офицерским составом, замначальника главного управления персонала Генштаба Марк Андрусяк, передает корреспондент ЛІГА.net.

По его словам, увольнять военных со службы будут равномерно по месяцам, начиная с апреля 2017 года.

Согласно новому закону, право на увольнение получают бойцы ВСУ, которые заключили контракты до завершения особого периода с марта 2014 года и отслужили не менее 24 месяцев.

В то же время они могут продолжить службу по новым контрактам на следующие сроки: для рядового состава - 3 года, для сержантского и старшинского состава - от 3 до 5 лет, для офицеров - от 5 до 10 лет. Офицеры, имеющие право на пенсию по выслуге лет, смогут продлить контракт на срок от 2 до 10 лет.

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Также уволиться могут военные, заключившие контракты до марта 2014 года, действие которых автоматически продлено до завершения особого периода. Они получают право на увольнение, прослужив не менее 18 месяцев с даты продления действия контракта.

Андрусяк уточнил, что при разработке графика увольнений будет учитываться общий срок военной службы, срок выполнения заданий в зоне АТО, семейные и другие обстоятельства, желание военнослужащих, сроки и объемы пополнения личного состава для доукомплектования воинских частей.

По словам представителя Генштаба, будут учитываться все обстоятельства, чтобы не допустить снижения боеспособности ВСУ.

Закон №1769-VIII об усовершенствовании порядка прохождения военной службы был принят Верховной Радой 6 декабря 2016 года. 4 января 2017 года его подписал президент Украины Петр Порошенко.

7 января законодательный акт вступил в силу.

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