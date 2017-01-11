В АП назвали ложной информацию о лоббистах Украины в США

В АП говорят, что на сайте Минюста США допустили ошибку

Информация о лоббистской компании BGR Group, которую, по данным американского государственного ресурса FARA, наняла украинская власть в США для отстаивания интересов Украины, не соответствует действительности. Об этом заявил глава пресс-службы Администрации президента Андрей Жигулин, передает Радио Свобода.

"На самом деле документы, опубликованные FARA, являются ошибочными. В течение ближайших часов там будут исправлены все данные, и вы сможете их увидеть", - сказал Жигулин.

На уточняющие вопросы Жигулин ответил, что сначала люди в США, которые выставили ложную информацию на сайт, должны ее исправить. Он не стал объяснять, в чем именно заключается ошибка, и вообще обращалась ли действующая украинская власть к услугам фирм-лоббистов в США.

"Давайте сначала дождемся реального положения дел, поскольку все распространили ложную информацию. Это человеческий фактор, там (на сайте отдела регистрации иностранных агентов (FARA) министерства юстиции США - ред.) есть реальные ошибки", - подчеркнул Жигулин.

Как сообщалось ранее, в документе на сайте отдела регистрации иностранных агентов (FARA) министерства юстиции США говорится, что администрация президента Петра Порошенко наняла компанию BGR Group для лоббирования интересов Украины в США.

Ежемесячно Украина будет выплачивать компании $50 тыс. Согласно договору, BGR Group будет работать на Украину как минимум до декабря 2017 года.

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