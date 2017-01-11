Трамп: Я не знаю, удастся ли мне поладить с Путиным

Избранный президент США подчеркнул, что у него "нет никаких дел с Россией"

Избранный президент США Дональд Трамп не уверен, получится ли у него наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал на своей первой после выборов пресс-конференции, сообщает ВВС.

"Я не знаю, удастся ли мне поладить с Владимиром Путиным. Я надеюсь, я смогу. Но есть большая вероятность, что я не смогу", - заявил Трамп на фоне сообщений о том, что российские спецслужбы могли собирать компромат не только на его соперницу на выборах Хиллари Клинтон, но и на него самого.

"У меня нет никаких общих дел с Россией, никаких дел в России, у меня нет никаких займов в России. Мы могли бы очень легко заниматься бизнесом в России, но я считаю, что это был бы конфликт интересов", - добавил Трамп.

Ранее сегодня он впервые согласился, что Россия осуществляла хакерские атаки на США во время выборов президента.

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