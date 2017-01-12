ООН: пострадавшим от войны в Донбассе нужна не только гуманитарка

Представитель Программы развития ООН в Украине считает, что надо работать в сфере развития, создавать условия, чтобы люди встали на ноги

Пострадавшие от конфликта в Донбассе украинцы нуждаются в гуманитарной помощи, но должны быть также проекты по восстановлению и развитию пострадавших районов. Об этом заявил директор Программы развития ООН (ПРООН) в Украине Янтомас Хиемстра, передает Центр новостей ООН.



Отмечается, что нужно создавать условия, которые позволят людям быстрее встать на ноги.



Хиемстра напомнил, что в зонах конфликта на востоке страны разрушены или повреждены основные объекты инфраструктуры, что оборачивается замедлением экономического роста и нарушением систем социального обеспечения.



"Хочу внести ясность и подчеркнуть, что мы не считаем, что сегодня деятельность в сфере развития важнее, чем гуманитарная деятельность и наоборот. Мы - за одновременные усилия на двух направлениях", - сказал представитель ООН.



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