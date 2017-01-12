На счету банка в Литве лежат $30 млн экс-премьера Лазаренко - СМИ

В литовском отделении шведского банка SEB заморожены $30 млн и их замораживают каждые несколько месяцев на протяжении 17 лет

Литовское издание 15min.lt в партнерстве с проектом журналистских расследований OCCRP обнаружило в его базе данных документы, которые свидетельствуют о том, что около $30 млн, предположительно связанных с экс-премьером Украины Павлом Лазаренко, лежат на счету в банке Литвы.



Деньги заморожены в литовском отделении шведского банка SEB и по запросу суда их замораживают на протяжении последних 17 лет каждые несколько месяцев.

Частный литовский банк Hermis купило литовское отделение банка SEB в 2000 году вместе со счетом. До этого банк Hermis принадлежал банку Лазаренко European Federal Credit Bank.

Банк отказался раскрывать информацию о своих клиентах, но там заявили, что сотрудничают с правоохранителями.

Лазаренко занимал пост премьер-министра с мая 1996 года. В 1999 году ГПУ потребовала от Верховной Рады лишить его неприкосновенности, и Лазаренко покинул страну. Был задержан и арестован в США.

По данным ООН, Лазаренко похитил около $200 млн из Украины.

В 2008 году вошел в десятку самых коррумпированных чиновников мира в рейтинге Всемирного банка.

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