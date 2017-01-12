Будут ли офицеры запаса направлены в АТО: подробности от Генштаба

В Генштабе рассматривают возможность использовать офицеров запаса как в боевых частях, так и в местах их постоянной дислокации

Прямых правовых ограничений, запрещающих направлять офицеров, призванных из запаса, в районы проведения АТО, не существует. Об этом в интервью Укринформу заявил начальник управления правового обеспечения Генерального штаба, начальник юридической службы Вооруженных Сил Украины Максим Кушнир.

"Но, как вы знаете, есть политическое решение руководства Минобороны и Вооруженных Сил о том, что ни один призывник не попадет в район боевых действий, если не заключит профессиональный контракт на продолжение военной службы и не получит соответствующую подготовку", - сказал Кушнир.

По его словам, офицеры запаса в этом смысле не являются классическими призывниками рядового состава, они имеют другой возраст и другой жизненный опыт.

"Но упомянутое выше правило, судя по всему, будет распространяться и на них. Мы рассматриваем возможность использовать офицеров запаса в боевых частях, но и в местах их постоянной дислокации, что позволит освободить кадровых офицеров для участия в ротациях частей в АТО", - отметил Кушнир.

"Если офицер запаса добровольно проявит желание проходить службу вместе со своей частью в районах проведения АТО на предложенных условиях, или заключить контракт на прохождение профессиональной службы - командование с уважением отнесется к такому желанию", - добавил Кушнир.

Он уточнил, что речь идет об ограниченном призыве специалистов, а не о мобилизации.

"В данном случае речь идет об офицерах первичных должностей в подразделениях на уровне взвода или роты. В настоящее время количество таких должностей ограничено, мы даже теоретически можем привлекать меньше процента от общего количества офицеров запаса. Поэтому, тем офицерам запаса, которым будет предлагаться служба по призыву, скажем так, повезет", - сказал Кушнир.

По его словам, учитывая большое количество офицеров запаса, состоящих на учете - а это сотни тысяч, если говорить в допустимых сроках, можно быть уверенным, что в военных комиссариатов будет возможность отобрать несколько тысяч лучших специалистов.

"Мы даже прогнозируем определенную конкуренцию между офицерами запаса за возможность прохождения службы на предложенных условиях, ведь система призыва офицеров запаса придает им существенный социальный пакет, который является конкурентным на рынке труда", - считает Кушнир.

Он уточнил, что максимальный срок службы офицера запаса, призванного на действительную службу, будет составлять 18 месяцев.

11 января сообщалось, что решение о призыве на военную службу офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили, еще не принято.

5 января начальник управления кадрового обеспечения офицерским составом, заместитель начальника главного управления персонала Генерального штаба ВСУ Марк Андрусяк сообщил, что в Украине в 2017 году будут призывать на военную службу офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили.

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