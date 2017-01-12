САП не видит оснований для подозрения Кононенко и Мартыненко

Назар Холодницкий не раскрыл подробности расследования дел по экс-депутату Николаю Мартыненко и нардепу Игорю Кононенко, сославшись на тайну следствия

У Специализированной антикоррупционной прокуратуры пока нет оснований для объявления подозрения как экс-депутату Николаю Мартыненко, так и действующему парламентарию и соратнику президента Игорю Кононенко. Об этом в интервью Украинской правде рассказал директор ведомства Назар Холодницкий.

"Пусть (Мартыненко, - ред.) еще походит (на допросы, - ред.), всему свое время, больше ничего не скажу. Есть тайна следствия. Пока оснований объявлять подозрение Мартыненко нет", - рассказал он.

По словам Холодницкого, международные партнеры, которые могли помочь САП в деле Мартыненко, "не спешили выполнять сроки".

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В феврале 2016 года на то время глава МЭРТ Айварас Абромавичус публично обвинил Кононенко в том, что тот якобы навязывал ему в замы исполнительного директора Нафтогаза Андрея Пасишника.

"Дело Пасишника в суде, но слушания постоянно откладываются. Грипп какой-то начался, все по очереди болеют, а на сегодняшний день приговора нет. По Кононенко, знаете, в эфире можно многое говорить, но эти слова почему-то не легли в протокол допроса. Говорить на телевидении можно много, но слова, чтобы стали источником доказательств в рамках уголовного процесса, должны быть подкреплены протоколом соответствующих допросов", - пояснил Холодницкий.

Глава САП добавил, что оснований для объявления подозрения Кононенко у ведомства нет.

"Нет оснований, будем откровенны. Нельзя за того, что сто раз о нем сказали, что "он плохой", идти в суд. Чтобы идти в суд по таким людям надо иметь доказательства и их нужно собирать. И это функция органов следствия", - отметил он.

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