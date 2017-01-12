В Украине запретили российский телеканал Дождь

Решение было принято из-за непризнания телеканалом суверенитета и территориальной целостности Украины

Нацсовет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала Дождь. Эту информацию подтвердили ЛІГА.net в пресс-службе Нацсовета.

Такое решение было принято из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы, уточнил в ходе заседания член Нацсовета Сергей Костинский.

31 августа 2016 года Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания изъял из перечня разрешенных для ретрансляции иностранных канала четыре российских, а 29 сентября запретил еще три телеканала.

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