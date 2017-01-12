Порошенко представил в Одесской области замену Саакашвили

Президент Петр Порошенко назначил председателем Одесской областной государственной администрации Максима Степанова

Президент Украины Петр Порошенко представил нового председателя Одесской областной госадминистрации Максима Степанова, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Уверен в том, что на сегодняшний день мое решение о назначении человека, который победил на конкурсе, в качестве главы областной государственной администрации Максима Степанова - это правильное решение. Человек, который имеет два высших образования, человек не новый на Одесщине, имеет опыт работы в качестве первого заместителя главы областной госадминистрации. Человек, который настроен здесь работать, а не ездить по заграницам. Человек, который настроен брать на себя четкие обязанности и их выполнять", - представил Порошенко нового главу Одесской ОГА.

Порошенко также отметил, что Степанов - это "хозяйственник с большой буквы", и выразил уверенность, что Одесская область с ним сможет "продемонстрировать очень хороший результат".

"Прошу, чтобы со стороны областного руководства, депутатского корпуса, представителей местного самоуправления, силовиков, общественных организаций, промышленников мы дали соответствующую поддержку новому руководителю области, который от меня имеет абсолютно четкие и конкретные задачи", - сказал он.

"Задачи не новы, и там, где мы не обеспечили выполнение задач президента предыдущим руководителем обладминистрации, мы должны сконцентрироваться в первую очередь на этих направлениях", - сказал он.

9 ноября Порошенко уволил Михаила Саакашвили с должности председателя Одесской ОГА, после того, как тот 7 ноября объявил о своем решении подать в отставку.

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