НАПК и НАБУ утвердили меморандум об обмене информацией

НАПК также утвердило исправленный официальный порядок полной проверки электронных деклараций и проект порядка мониторинга образа жизни госслужащих

Национальное агентство по предотвращению коррупции утвердило Меморандум о взаимодействии с НАБУ. Об этом сообщает корреспондент ЛІГА.net.

Меморандум, по словам главы НАПК Натальи Корчак, представляет собой рамочное принципиальное соглашение об обмене информацией между НАПК и НАБУ и оговаривает основные принципы взаимодействия между ними.

"Конкретные сотрудники, ответственные за организацию обмена данными между агентствами, будут определены в рабочем порядке", - сказала Корчак.



НАПК также утвердило исправленный официальный порядок полной проверки электронных деклараций. По сообщению замглавы НАПК Руслана Радецкого, при доработке порядка проверки были проработаны и учтены все замечания Министерства юстиции.

В частности, срок проверки одной декларации ограничен 180 календарными днями. Этот срок может быть продлен, но не дольше чем еще на 180 дней.

Проверка декларации может быть временно приостановлена, например, в случае отправки запроса НАПК в судебные или другие инстанции для получения или подтверждения необходимой для проверки информации.

Агентство также утвердило проект порядка мониторинга образа жизни госслужащих. Мониторинг логически увязан с проверкой деклараций и проводится для выявления расхождений между поданной субъектом декларацией и его реальными расходами.

Утверждённые проекты будут направлены для утверждения в Минюст.

Агентство также утвердило итоговую сводку по финансовым отчётам политических партий за 2016 год. Сводка будет опубликована на официальном сайте НАПК.

3 января 2017 года сообщалось, что в рамках совместной рабочей группы наработан проект меморандума о сотрудничестве и обмене информацией между НАБУ и НАПК



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