Что Путину на самом деле нужно от Трампа - FT

Дональд Трамп своими высказываниями про "перезагрузку" выдал Владимиру Путину карт-бланш, считает заместитель редактора Financial Times

Кремль и его хозяин Владимир Путин уже обеспечили себе одну значимую победу - еще до того, как Дональд Трамп добрался до Овального кабинета. Победа эта заключается в том, что Трамп публично ставит под сомнение заявления собственных спецслужб, считает заместитель редактора Financial Times Филип Стивенс.

"Если хозяин Овального кабинета не верит ЦРУ, Нацагентству по безопасности и ФБР, почему кто-то другой должен им верить?", - пишет Стивенс.



Он признает, что и спецслужбы иногда ошибаются. Например, ЦРУ еще только предстоит заплатить полную цену за отчеты по военным программам Саддама Хусейна. Но когда "шпики" говорят, что русские хакеры атаковали компьютеры Демократической партии, им очень стоит верить.



С этим согласны и республиканцы. Например, Рекс Тиллерсон считает, что такие атаки было бы невозможно организовать без ведома Путина. Трамп же предпочитает закрыть рот разведке.



Никто из тех, кто смотрел вчерашнюю пресс-конференцию Трампа, не может сказать, как он будет "перезагружать" отношения с Россией. "Он до сих пор настаивает, что хочет поладить с Путиным. Но не исключает, что потом они могут и поссориться", - пишет Стивенс.



Путин хочет, чтобы к нем относились как к равному. Они с Трампом в одинаковой степени раздражительны и самолюбивы. Но и различия у них есть. Миру безопаснее, когда США и РФ уживаются вместе, несмотря на все противоречия. Но если "диалог" с Москвой означает, что уступать всегда должен только Запад, - это опасно, подчеркивает Стивенс.



И насколько туманны планы Трампа насчет Кремля и Путина, настолько же планы Путина ясны и понятны. Он уже получил уступки от Запада, когда вторгся в Украину и разбомбил Алеппо ради поддержки Башара Асада. Он хочет получать их и дальше, в виде снятия санкций и признания бывших советских республик сферой интересов России.



"Когда Кремль говорит о новой архитектуре безопасности в Европе, он имеет в виду окончание американского присутствия. Холодная война закончилась, и американцам пора домой. В такой схеме Грузия, Беларусь, Модова и Центральная Азия, равно как и Украина, должны принадлежать Москве", - убежден заместитель редактора FT.



Это все звучит очень неправдоподобно, но Дональд Трамп своими высказываниями про "перезагрузку" выдал Владимиру Путину карт-бланш, заключает Стивенс.



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