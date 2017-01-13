Байден: Новый вице-президент США о РФ знает больше своего шефа

Майкл Пенс гораздо более информирован о поведении и настоящих намерениях Кремля, чем сам избранный президент США Дональд Трамп, считает Джо Байден

Избранный вице-президент США Майкл Пенс, который войдет в Белый дом одновременно с 45-м американским президентом Дональдом Трампом, получил от предшественника на этом посту, Джозефа Байдена, записки с советами, как лучше наладить отношения с украинскими и иракскими лидерами. Об этом со ссылкой на слова уходящего вице-президента США сообщает агентство Радио Свобода.

Байден рассказал, что очертил для Пенса "вещи, которые могут взорваться легче всего" на планете в ближайшие годы, а также отметил, что Пенс внимательно слушал его советы.

При этом вице-президент заявил, что его преемник знает о путинской России больше, чем Трамп. "Я никогда не знаю, что Трамп имеет в виду... Но, думаю, Майк гораздо более информирован о российском поведении, потенциальных намерениях и поведении Путина", - сказал он.

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15-18 января Байден проведет в Украине в рамках последнего на своем посту рабочего визита. Среди прочих, у вице-президента США назначены встречи с главой государства Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

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