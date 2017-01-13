НАПК проверит кандидатов на должности судей Верховного суда

Наталья Корчак отметила, что проверка будет проходит по запросам Высшей квалификационной комиссии судей

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции решило провести специальную проверку кандидатов на должности судей Верховного суда. Об этом сообщила председатель агентства Наталья Корчак в Facebook.

"Решение о проверке достоверности сведений, указанных в декларации за 2015 год, которая будет осуществляться с 1 января 2017 года, было принято на вчерашнем заседании Национального агентства", - заявилв Корчак.

Председатель НАПК отметила, что проверка будет проходит по запросам Высшей квалификационной комиссии судей, а также в соответствии с законами о предотвращении коррупции и о судоустройстве и статусе судей.

Ранее сообщалось, что документы на участие в конкурсе на должность судьи Верховного суда Украины подали 846 кандидатов - чуть больше половины из тех, кто оставлял заявку в ВККС.

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