Оккупанты в Крыму разместили ракетные системы С-400

С-400 Триумф - зенитно-ракетная система большой и средней дальности, может вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет

Российские оккупанты разместили зенитный ракетный полк Южного военного округа (ЮВО), вооруженный системой С-400 Триумф в Крыму. Об этом сообщают РИА Новости.

"Вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 Триумф в 2016 году. Личный состав полка прошел переобучение и в августе прошлого года в рамках СКШУ Кавказ-2016 состоялись тренировочные пуски ракет", - отметили в пресс-службе ЮВО.

С-400 Триумф - российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Она может вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет.

Уполномоченный по правам крымских татар при президенте Украины, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что милитаризация оккупированного Крыма идет полным ходом.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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