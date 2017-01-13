Кабмин: студенты-переселенцы имеют право на социальную стипендию

Размер социальных стипендий будет от 750 грн до 2 тыс грн в зависимости от уровня аккредитации учебного заведения

С 1 января 2017 года студенты-переселенцы будут получать социальные стипендии. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1045 от 28 декабря 2016 года.

Социальная стипендия назначается, начиная с даты обращения, на весь период обучения, но не дольше, чем до достижения студентом 23 лет.

Обязательными условиями для начисления стипендии является то, что студент не получает академическую стипендию в университете, не находится на полном государственном обеспечении (кроме детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки), и не состоит в академическом отпуске, а также зарегистрирован как внутренне перемещенное лицо.

Размер социальных стипендий будет от 750 грн до 2 тыс грн в зависимости от уровня аккредитации учебного заведения.

Для назначения стипендии студенты должны обращаться с заявлением к лицу, ответственному за прием документов в вузы.

28 декабря сообщалось, что Кабмин повысил стипендии и изменил порядок их начисления.

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