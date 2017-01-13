Как распознать прокремлевских троллей: видеоинструкция от ЕС

Авторы видеоинструкции предлагают выполнить четыре шага для того, чтобы вычислить тролля среди комментаторов постов в социальных сетях

Представительство Евросоюза в Украине обнародовало видеоинструкцию. В ней рассказана последовательность действий для определения прокремлевских троллей в социальных сетях. Видео опубликовано на странице представительства в Facebook.

Предлагается четыре шага, которые необходимо выполнить: идентифицировать тролля, изучить историю вопроса, обозначить и игнорировать его.

Авторы видео уточняют, что признаками интернет-тролля могут быть комментарии длиннее четырех срок, комментарии, не относящиеся к обсуждаемой теме, оскорбления и агрессивное поведение, а также грамматические ошибки.

Видео: facebook.com/EUDelegationUkraine

С 1 января 2017 года в Праге (Чехия) начал работать Центр борьбы с терроризмом и гибридными угрозами. Одна из задача Центра - борьба против "пропаганды внешних сил". Наблюдатели пражского аналитического центра Европейские ценности ранее предупреждали о росте влияния СМИ, подконтрольных российскому государству.

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