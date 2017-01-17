Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, сказала кандидат в президенты Франции, друг президента РФ

Прокремлевский кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен снова заявила, что признает оккупированный Крым российским в случае своей победы на выборах. Об этом он сказала в интервью российским Известиям.

"Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским. Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН", - отметила Ле Пен.

Она подчеркнула, что всегда призывала к мирному решению украинского вопроса.

"В данной ситуации ЕС оказывает негативное воздействие, обостряя напряженность и поддерживая конфликт. Для его преодоления необходимо, чтобы все игроки сели за стол переговоров, а для этого нужно перестать демонизировать какую-либо из сторон", - добавила Ле Пен.

Отвечая на вопрос намерена ли она выступить за отмену санкций против России, кандидат в президенты Франции от Национального фронта сказала: "Безусловно, я буду выступать за отмену санкций. Они бессмысленны, если только их целью не было разорение французских фермеров. К тому же санкции - это довольно глупый метод в дипломатии".



Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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