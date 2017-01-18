Штаб: под Мариуполем задержан террорист ДНР с паспортом РФ

В штабе заявили о задержании у Мариуполя россиянина, у которого при себе были "документы", подтверждающие, что он наемник террористов

В среду, 18 января, на мариупольском направлении в Донбассе вблизи позиций ВСУ был задержан гражданин РФ с бумагами, подтверждающими его участие в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"18 января 2017 года на мариупольском направлении, вблизи позиций украинских войск задержан член российско-оккупационных войск", - сказано в сообщении.

"В ходе проверки документов установлено, что данное лицо является гражданином Российской Федерации, жителем города Курганинск Краснодарского края. Кроме того, при нем найдены документы, удостоверяющие его принадлежность к одному из подразделений незаконных вооруженных формирований ОРДО", - добавили в штабе.

В начале этого года министр обороны Степан Полторак заявлял, что в оккупированном Донбассе находится около пяти тысяч российских военных.

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