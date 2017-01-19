Вечернее заседание Рады завершилось, не начавшись: нет кворума

Спикер Андрей Парубий досрочно закрыл заседание: в зале не было минимума в 226 голосов депутатов, необходимого для принятия решений

Вечернее пленарное заседание Верховной Рады в четверг, 19 января, завершилось, не успев начаться, так как большинство народных депутатов не вернулись в сессионный зал после обеденного перерыва. Об этом сообщает корреспондент ЛІГА.net.

Открыв вечернее заседание, спикер Андрей Парубий объявил электронную регистрацию нардепов, по итогам которой в зале зарегистрировались 336 карточек.

"Есть подозрение, что в зале 336 карточек, а не депутатов", - сказал Парубий, после чего провел сигнальное голосование, чтобы проверить, есть ли в зале как минимум 226 парламентариев для результативного голосования. Однако на электронном табло высветилось число 167.

"В связи с тем, что нет необходимого количества депутатов, я закрываю вечернее пленарное заседание Рады", - заявил спикер.

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На сегодняшнем утреннем пленарном заседании нардепы восстановили статус юридического лица службам по делам детей. За соответствующие изменения в закон об органах службы по делам детей и специальных учреждениях для детей проголосовали 230 парламентариев.

Кроме того, Рада 234 голосами "за" внесла изменения в соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов.

Также 236 депутатов поддержали решение президента Украины о допуске в страну подразделений армий стран НАТО для военных учений в 2017 году.

В то же время из-за нехватки голосов парламент провалил три проекта изменений в закон о высшем образовании.

Утреннее заседание Рады спикер Парубий закрыл на час раньше обычного также из-за отсутствия большинства депутатов в сессионном зале.

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