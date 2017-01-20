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Штаб: за сутки 10 обстрелов, один военный погиб

20.01.2017 18:14
По данным штаба, обстановка в зоне боевых действий остается сложной и неспокойной. Боевики 10 раз открывали огонь в сторону украинских подразделений
Штаб: за сутки 10 обстрелов, один военный погиб

За минувшие сутки подконтрольные РФ бандформирования 10 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе один украинский военнослужащий погиб.

На мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Павлополь, Талаковку и Гнутово. Из БМП - Тарамчуки. По Новотроицкому стрелял снайпер.

На донецком направлении боевики войска из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку и Новоселовка Вторая. На луганском - обстрелам из тех же видов оружия подверглись Широкино, Сизое и Станица Луганская. 

Ранее сегодня спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник рассказал, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых среди украинских военных в Донбассе не было.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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