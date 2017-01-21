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СБУ предотвратила покушение на убийство народного депутата

21.01.2017 14:50
Служба безопасности сообщает, что операцию координировали с территории России и предполагает, что к ней причастны спецслужбы РФ
СБУ предотвратила покушение на убийство народного депутата
Василий Грицак

В Киеве сотрудники Службы безопасности предотвратили убийство народного депутата. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак на брифинге.

Вчера сотрудники СБУ раскрыли, предотвратили, задокументировали и на этапе выполнения прекратили покушение. 

По словам Грицака, операцию по попытке убийства депутата организовали и контролировали с территории России. СБУ предполагает, что к этому причастны спецслужбы РФ. 

Предполагаемый организатор покушения - гражданин России 1965 года рождения, который жил в Харьковской области, а в 2014 выехал на территорию, подконтрольную террористам ЛНР. Сейчас он находится в Белгороде. 

Для выполнения покушения подобрали двух ранее судимых украинцев 1980 и 1978 года рождения. Оба отбывали наказания в Крыму, после чего выехали в Россию и оттуда прибыли в Украину. Они задержаны.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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