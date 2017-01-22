Порошенко: Воины в Донбассе воюют за всю соборную Украину - видео

Глава государства отметил, что наши герои воюют на востоке не за возвращение отдельных территорий, а за всю соборную украинскую землю

Украинские воины в Донбассе воюют не за возвращение отдельных территорий, а за всю соборную Украину. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время выступления в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня Соборности Украины.

"В последние годы в дни государственных праздников мы не только вспоминаем выдающихся исторических деятелей, но и кланяемся памяти современных украинских победителей - героев Небесной Сотни и героев войны за независимость в борьбе с российским агрессором", - сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что наши герои воюют на востоке не за возвращение отдельных территорий, а за всю соборную украинскую землю. "От крайней северной точки, села Гремяч в Черниговской области, до самого южного пункта - Фороса в украинском Крыму. От западного села Соломоново, что на Закарпатье, до самой восточной Ранней Зари в Луганской области", - уточнил Порошенко.

"Погибшие герои пожертвовали самым ценным - своими жизнями", - подчеркнул президент.

Порошенко поздравил всех украинцев с Днем Соборности и напомнил, что 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве было торжественно провозглашено объединение в единую соборную Украину двух государственных образований, возникших на обломках разных империй.

"Хотя государственное объединение УНР и ЗУНР в 1919 году произошло лишь символически, оно имело решающее значение для утверждения Украинского соборного суверенного государства в нынешних границах. Оно обозначило географические, политические и идентификационные контуры единой Украины. Соборность осталась сильной, животворной идеей, переданной потомкам. Поэтому мы так торжественно отмечаем этот день", - заявил Порошенко.

"Соборность - это неделимое целое из всех украинских земель, которые когда-то принадлежали разным империям, а теперь - объединены в независимое европейское Украинское государство. Соборность - не только общая территория. Это и духовное единство, общие ценности, общие идеалы, устремления. Это большая крепкая семья всех граждан Украины", - подчеркнул глава государства.

22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, отмечается День Соборности Украины.

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