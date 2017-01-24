Мнение об администрации Трампа Порошенко выразил цитатой Черчилля

На вопрос о том, чего ждать от новых властей США, президент ответил словами Уинстона Черчилля о том, что в политике нет вечных друзей и вечных врагов

Независимо от того, кто приходит к власти в США, интересы этого государства устанавливались более двух столетий назад, и это - свобода с демократией: те же принципы, которые исповедует и современная Украина. Об этом президент Петр Порошенко заявил на пресс-конференции с финским лидером Саули Нийнистё, отвечая на вопрос, чего можно ждать от администрации президента США Дональда Трампа и американского правительства, передает корреспондент ЛІГА.net.

Президент Финляндии ответил первым, пояснив, что пока "слишком рано говорить о каких-то деталях или озвучивать какие-то мнения о новой администрации Штатов".

"Но мы должны держать в уме, что США - это традиционно очень старая демократия, и те идеи, которые стоят за этим, очень стабильны. Поэтому мы должны выждать немного, чтобы увидеть изменения в практической политике", - пояснил Нийнистё.

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Порошенко отметил, что разделяет мнение финского коллеги.

"Во-первых, сейчас слишком рано говорить о том, чего мы ожидаем (от новых властей США, - ред.), но мы знаем о слушаниях в Сенате, о лидирующих кандидатах и их позиции, которую они продемонстрировали во время этих слушаний. Я ненавижу саму идею "это чьи-то враги, а это чьи-то друзья". Хочу напомнить вам слова Черчилля: "В политике нет вечных друзей и вечных врагов. В политике есть интересы", - отметил он.

По словам главы государства, такие интересы в США "создавались не президентом Бушем или президентом Клинтоном, они устанавливались отцами-основателями больше 200 лет назад".

"И эти интересы были - свобода, демократия. И по какому-то совпадению те же интересы разделяет Украина. Свобода и безопасность. И теперь солдаты воюют на востоке Украины не только за свободу и демократию в Украине, но и свободу и демократию во всем мире. Поэтому, я думаю, мы можем рассчитывать на поддержку со стороны США", - сказал Порошенко.

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