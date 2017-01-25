В оккупированном Крыму задержали адвоката замглавы Меджлиса

Адвоката хотят запугать, чтобы не работал на полуострове по делам крымских татар, отметил журналист

Адвоката замглавы Меджлиса Ильми Умерова Николая Полозова задержали российские оккупанты в Крыму. Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк в Twitter.

"Адвоката Николая Полозова задержали сотрудники ФСБ в Крыму. Шестеро человек", - отметил журналист.

По его словам, Полозова задержали в Симферополе и везут в управление для допроса в качестве свидетеля по делу замглавы Меджлиса Ильми Умерова.

"Он только сегодня прилетел после выступления в ПАСЕ, сразу по приезду в гостиницу на Серова его задержали", - добавил он.

"Полозова хотят исключить из дела Умерова в качестве защитника. Ну и попытка запугать, чтобы не работал в Крыму по делам крымских татар", - сообщил Наумлюк в Twitter.

Полозов у себя в Twitter отметил около часа назад: "В этом году в Крыму можно ожидать очередные уголовные дела против членов Меджлиса".

Адвокат Марк Фейгин в Facebook отметил, что Полозова попытаются допросить.

"Он откажется по ст.51 и его отпустят. Но цель будет достигнута - он не сможет в дальнейшем быть защитником Ильми Умерова", - сказал Фейгин.

25 января Умеров заявил, что российские оккупанты намерены ему предъявить обвинение в новой редакции.

16 января глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что ФСБ России пытается вывести Полозова из защиты преследуемых российскими оккупантами граждан Украины - крымских татар.

21 ноября 2016 года так называемый российский следственный комитет в оккупированном Крыму продлил следственную проверку в отношении Полозова, в связи с чем адвокат обратился в Совет Адвокатской палаты Москвы.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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