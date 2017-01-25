В оккупированном Крыму задержали адвоката замглавы Меджлиса
Адвоката замглавы Меджлиса Ильми Умерова Николая Полозова задержали российские оккупанты в Крыму. Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк в Twitter.
"Адвоката Николая Полозова задержали сотрудники ФСБ в Крыму. Шестеро человек", - отметил журналист.
По его словам, Полозова задержали в Симферополе и везут в управление для допроса в качестве свидетеля по делу замглавы Меджлиса Ильми Умерова.
"Он только сегодня прилетел после выступления в ПАСЕ, сразу по приезду в гостиницу на Серова его задержали", - добавил он.
"Полозова хотят исключить из дела Умерова в качестве защитника. Ну и попытка запугать, чтобы не работал в Крыму по делам крымских татар", - сообщил Наумлюк в Twitter.
Полозов у себя в Twitter отметил около часа назад: "В этом году в Крыму можно ожидать очередные уголовные дела против членов Меджлиса".
Адвокат Марк Фейгин в Facebook отметил, что Полозова попытаются допросить.
"Он откажется по ст.51 и его отпустят. Но цель будет достигнута - он не сможет в дальнейшем быть защитником Ильми Умерова", - сказал Фейгин.
25 января Умеров заявил, что российские оккупанты намерены ему предъявить обвинение в новой редакции.
16 января глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что ФСБ России пытается вывести Полозова из защиты преследуемых российскими оккупантами граждан Украины - крымских татар.
21 ноября 2016 года так называемый российский следственный комитет в оккупированном Крыму продлил следственную проверку в отношении Полозова, в связи с чем адвокат обратился в Совет Адвокатской палаты Москвы.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:25
-
16.01.17
08:00
-
12:36
-
12:23
-
12:03