Аваков анонсировал отчет по расследованию убийства Шеремета

Министр внутренних дел заявил, что уполномочены обнародовать факты расследования только он и члены следственной группы

Только министр внутренних дел и руководители следственной группы владеют информацией о расследовании дела по факту убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на странице в Facebook.



По словам Авакова, на следующей неделе на брифинге расскажут о ходе расследования.



"Никто другой не владеет результатами следствия и не уполномочен следствием обнародовать факты и выводы этого расследования", - подчеркнул министр.



13 января заместитель и.о. главы Нацполиции Александр Вакуленко сказал, что расследование продолжается и о результатах проинформируют, когда будут готовы.