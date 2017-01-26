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Аваков анонсировал отчет по расследованию убийства Шеремета

26.01.2017 01:43
Министр внутренних дел заявил, что уполномочены обнародовать факты расследования только он и члены следственной группы
Аваков анонсировал отчет по расследованию убийства Шеремета
Арсен Аваков

Только министр внутренних дел и руководители следственной группы владеют информацией о расследовании дела по факту убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на странице в Facebook.

По словам Авакова, на следующей неделе на брифинге расскажут о ходе расследования.

"Никто другой не владеет результатами следствия и не уполномочен следствием обнародовать факты и выводы этого расследования", - подчеркнул министр. 

13 января заместитель и.о. главы Нацполиции Александр Вакуленко сказал, что расследование продолжается и о результатах проинформируют, когда будут готовы.

20 июля в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство.

Позже советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что следствие рассматривает шесть версий причин убийства журналиста.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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