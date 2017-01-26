В Крыму российские оккупанты похитили двоих крымских татар: видео

Сегодня утром в Бахчисарае оккупанты провели обыск в доме Сейрана Салиева, которого вскоре увезли с собой. Также похищен адвокат Эмиль Курбединов

В Бахчисарае российские оккупанты пришли с обыском в дом крымского татарина Сейрана Салиева, которого вскоре увезли с собой. Об этом в своем Facebook сообщила журналистка Эльвина Сеитбуллаева.



"В доме активистки национального движения Зодие Салиевой и ее сына Сейрана идет обыск. Проводят сотрудники ФСБ. Во дворе несколько десятков до зубов вооруженных людей", - написала она.



Сеитбуллаева отметила, что семью пришли поддержать простые люди. По их словам, российские оккупанты не выпускают из дома беременную супругу Сейрана Салиева, которая месяц пролежала в больнице с угрозой прерывания беременности и кровотечением и недавно была выписана.



"На просьбу простых людей разрешить выйти ей из дома силовики ответили грубостью и хамством", - подчеркнула Сеитбуллаева.



Как сообщила журналистка, ранее оккупанты оштрафовали Салиева на 20 тыс. рублей за то, что он пришел поддержать владельца кафе Салачыкъ в Бахчисарае во время обыска 12 мая 2016 года.



По информации главы Центризбиркома Курултая Заира Смедляева, Салиева увезли в отделение так называемой полиции. В ходе обыска в его доме оккупанты изъяли мобильные телефоны.



Родственники Салиева в небольшом интервью сообщили подробности обыска.

Также Сеитбуллаева сообщила, что к дому Салиева не пускают адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева.



В то же время адвокат Николай Полозов заявил, что оккупанты похитили Курбединова.



"Сейчас в Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова! Везут в ФСБ", - написал Полозов в своем Facebook и добавил, что в адвокатском офисе задержанного идет обыск.



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Журналист Антон Наумлюк сообщил, что Курбединова уже доставили в Симферополь, где оккупанты в ближайшее время изберут ему меру пресечения. "По всей видимости, уже предъявлено обвинение в экстремизме", - написал он в своем Facebook.

Кроме того, журналист Шевкет Семедляев обнародовал видео обыска в доме Курбединова.

В то же время российский пропагандистский ресурс РИА Новости сообщает, что в Бахчисарае проходит спецоперация ФСБ по ликвидации ячейки организации Хизб ут-Тахрир, которая в РФ объявлена террористической.

25 января 2017 года в оккупированном Симферополе задержали адвоката замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова Николая Полозова.

Россия оккупировала Автономную Республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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