Без воды: оккупанты в Донбассе приближают гуманитарную катастрофу

Украина на переговорах с РФ в рамках видеоконференции потребовала от оккупантов в Донбассе восстановить работу Донецкой фильтровальной станции

Сегодня состоялась видеоконференция трехсторонней контактной группы. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер у себя в Facebook.

Основное внимание было уделено бесперебойной работе Донецкой фильтровальной станции.

Из-за обстрелов ряд населенных пунктов могут остаться без воды, что может привести к гуманитарной катастрофе.

"Украина обратила внимание на тот факт, что безопасность - основная составляющая минского процесса. Минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме, в том числе должна быть соблюдена линия разграничения, установленная меморандумом от 19 сентября 2014 года. Восстановление этой линии - один из главных компонентов безопасности в регионе", - отметила Олифер.

12 января сообщалось, что в Авдеевке после обстрела была обесточена Донецкая фильтровальная станция

Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Александр Хуг призывал отвести войска в районе Донецкой фильтровальной станции.

Донецкая фильтровальная станция включена в минские соглашения как один из важнейших объектов для жизнеобеспечения населения региона.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

