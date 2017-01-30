Режима прекращения огня в Донбассе не существует - Меркель

На совместной пресс-конференции с президентом Украины канцлер ФРГ заявила, что "режима прекращения огня фактически не существует" в Донбассе

В зоне боевых действий на востоке Украины фактически не соблюдается режим прекращения огня. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на совместной с президентом Петром Порошенко пресс-конференции.

Говоря о реализации минских соглашений, Меркель отметила:

"За последние часы мы снова узнали, что режима прекращения огня фактически не существует, что снова гибнут солдаты, и я должна сказать, что ситуация на линии разграничения вызывает обеспокоенность".

Меркель напомнила, что, по данным ООН, в этом конфликте погибли уже около 10 тысяч человек. "И мы должны сделать все на основе минских соглашений, чтобы воплощать их, хотя это, конечно, непросто", - отметила она.

Канцлер ФРГ выразила надежду, что стороны и дальше будут работать в нормандском формате. "Верим в то, что нормандская четверка, нормандский формат - это правильный путь, и мы будем в дальнейшем его придерживаться, несмотря на существующие преграды, чтобы добиться мира в Украине, политической стабильности, а также территориальной целостности Украины. Эта дорога не будет простой", - подчеркнула Меркель.

Вчера, 29 января, в зоне АТО на донецком направлении ситуация вблизи Авдеевки резко усугубилась. Около 05:00 утра оккупанты начали массированные обстрелы украинских позиций из минометов и пушек. Позжет боевики перешли в наступление. Силы АТО атаковали две штурмовые группы, каждая из которых насчитывала 25-30 боевиков. Силам АТО удалось отразить атаку террористов и завладеть одной из передовых их позиций.



В результате боев за Авдеевку, которые по данным штаба, продолжались непрерывно в течение 19 часов, пятеро украинских военных погибли, еще 14 получили ранения и травмы. Со стороны противника потери, по данным разных источников, потери исчисляются десятками. По данным штаба, ликвидировано более 15 боевиков.

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