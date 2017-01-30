Полторак: Боевики в Донбассе используют танки и артиллерию

По словам министра обороны, оккупанты в ходе боев у Авдеевки использовали запрещенные договоренностями средства: танки и артиллерию

В результате четких и умелых действий состава Вооруженных Сил Украины в ходе столкновений в районе Авдеевки, украинским военным удалось захватить опорный пункт террористов. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, передает пресс-служба Минобороны.

Министр рассказал, что штурмовые действия продолжались сегодня, начиная с утра.

"Ночью было спокойнее, но сегодня утром опять началась активная фаза... Обстрелы враг ведет из запрещенных средств: в частности это танки и артиллерия", - подчеркнул Полторак.

Вчера, 29 января, в зоне АТО на донецком направлении ситуация вблизи Авдеевки резко усугубилась. Около 05:00 утра оккупанты начали массированные обстрелы украинских позиций из минометов и пушек.

Позже боевики перешли в наступление. Силы АТО атаковали две штурмовые группы, каждая из которых насчитывала 25-30 боевиков. Силам АТО удалось отразить атаку террористов и завладеть одной из передовых их позиций.



В результате боев за Авдеевку, которые по данным штаба, продолжались непрерывно в течение 19 часов, пятеро украинских военных погибли, еще 14 получили ранения и травмы. Со стороны противника, по данным разных источников, потери исчисляются несколькими десятками. По данным штаба, ликвидировано более 15 боевиков.

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