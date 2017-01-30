Вторые сутки идут бои у Авдеевки: трое погибших, 17 раненых

По данным штаба, обстановка в зоне АТО крайне напряжена. Боевики 36 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ, пятеро военных погибли, 17 ранены

За минувшие сутки подконтрольные РФ бандформирования 37 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе трое украинских военнослужащих погибли, 17 получили ранение, еще трое травмированы.

На донецком направлении оккупанты из 152-мм и 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия многократно обстреливали Авдеевку, Новотроицкое, Луганское, Невельское и Опытное.

По Пескам и Авдеевке в течение дня огонь вели танки.

На мариупольском направлении из 152-мм артиллерии вооруженные бандформирования вели огонь по Водяному. Из минометов обстреливали Красногоровку и Лебединское.

Стрелковое оружие и гранатометы наемники применили в Павлополе, Талаковке, Гнутово, Широкино и Водяном.

Вчера, 29 января, в зоне АТО на донецком направлении ситуация вблизи Авдеевки резко усугубилась. Около 05:00 утра оккупанты начали массированные обстрелы украинских позиций из минометов и пушек. Позже боевики перешли в наступление. Силы АТО атаковали две штурмовые группы, каждая из которых насчитывала 25-30 боевиков.

Однако военнослужащим ВСУ удалось отразить атаку террористов и завладеть одной из передовых их позиций.

В результате боев за Авдеевку, которые по данным штаба, продолжались непрерывно в течение 19 часов, пятеро украинских военных погибли, еще 14 получили ранения и травмы.

Со стороны противника, по данным разных источников, потери исчисляются несколькими десятками. По данным штаба, ликвидировано более 15 боевиков.

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