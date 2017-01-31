Открыто дело по факту хищения средств на строительство Охматдета
Правоохранители открыли уголовное производство по факту хищения средств, выделенных на строительство детской больницы Охматдет в Киеве. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
"По материалам СБУ открыто уголовное производство касательно присвоения и нецелевого использования средств, выделенных на строительство детской больницы Охматдет", - говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных госслужащих, руководителей подрядных организаций и других причастных лиц к ответственности.
Как отметили в спецслужбе, ранее совместными усилиями СБУ, Нацполиции, Генпрокуратуры, при содействии Минздрава и попечительского совета Охматдета удалось вернуть в госбюджет 59,8 млн грн, незаконно использованных в декабре 2015 года подрядчиками строительства детской больницы.
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В феврале 2016 года эти средства были арестованы, а в августе того же года Государственная аудиторская служба подтвердила их нецелевое использование в рамках проверки, инициированной СБУ.
21 июля 2016 года сообщалось, что СБУ разоблачила схему хищения более 9 млн грн, организованную чиновниками и бизнесменами в Охматдете.
В апреле 2015 года Кабинет министров передал Охматдет в сферу управления Министерства здравоохранения Украины.
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