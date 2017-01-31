Евросоюз: Обстрел Авдеевки - вопиющее нарушение Минска

В Евросоюзе призвали немедленно прекратить бои и соблюдать минские соглашения. С аналогичным заявлением выступил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд

В Европейском Союзе и Совете Европы призвали прекратить ожесточенные бои в Авдеевке и соблюдать режим прекращения огня. Об этом говорится в соответствующих заявлениях.



Как отмечается в заявлении спикера Европейской службы внешнеполитической деятельности, интенсивные бои в окрестностях Авдеевки, сопровождающиеся сильными обстрелами из запрещенного вооружения и приведшие к значительному количеству жертв, являются "вопиющим нарушением" соглашения о прекращении огня, предусмотренного минскими договоренностями, и представляют серьезную угрозу для мирных жителей.



"Мы призываем немедленно прекратить бои. Это также создаст возможность для срочного ремонта критически важных объектов инфраструктуры", - говорится в заявлении.

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Во внешнеполитическом ведомстве ЕС подчеркивают, что полное соблюдение режима прекращения огня является важнейшим шагом на пути к полной реализации минских договоренностей, "являющихся основой для мирного и долгосрочного урегулирования конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины".



В заявлении также отмечается, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всем затронутым конфликтом районам.



С призывом прекратить боевые действия в Донбассе, в частности в Авдеевке, выступил и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.



"Я глубоко обеспокоен новостями из Донбасса и сообщениями о тяжелых боях, приводящих к потере жизней и ухудшающейся гуманитарной ситуации, затрагивающей многих мирных жителей, включая детей. Мы особенно обеспокоены гуманитарной ситуации в городах Донбасса, в частности в Авдеевке. Я призываю все стороны немедленно прекратить боевые действия и соблюдать режим прекращения огня, как это предусмотрено минскими соглашениями", - сказано в заявлении Ягланда, опубликованном на сайте Совета Европы.

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30 и 31 января гибридные войска РФ из ствольной артиллерии и РСЗО Град нанесли удары по Авдеевке, находящейся под контролем ВСУ. В результате город остался без тепла, электричества и воды. На грани остановки крупнейший завод города - коксохим. Город под угрозой социально-экономической катастрофы. Российские генералы в СЦКК блокируют прекращение огня в районе. В результате ремонтные бригады не могут приступить к работе. Тяжелые бои продолжаются далеко на окраинах.

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