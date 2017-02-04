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За прошлые сутки погибли трое военных, восемь ранены - Минобороны

04.02.2017 13:31
Один боец погиб под Троицким и двое - около Галициновки в результате обстрела из Градов
За прошлые сутки погибли трое военных, восемь ранены - Минобороны

За прошлые сутки в Донбассе погибли трое украинских военнослужащих. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. 

В пятницу, 3 февраля, восемь военных получили ранения.

Мотузяник уточнил,что один боец погиб под Троицким, еще двое - в районе Галициновки в результате обстрелов из Града.

Около Галициновки один военный получил ранения, двое служащих были ранены на Светлодарской дуге, еще один - в районе шахты Бутовка. Остальные бойцы пострадали около Песок, Чермалыка, Гнутово и Широкино. 

Ранее штаб АТО сообщал, что 3 февраля террористы 115 раз обстреляли позиции ВСУ. Трое украинских военных погибли, семеро - ранены. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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