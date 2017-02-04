За прошлые сутки погибли трое военных, восемь ранены - Минобороны
За прошлые сутки в Донбассе погибли трое украинских военнослужащих. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
В пятницу, 3 февраля, восемь военных получили ранения.
Мотузяник уточнил,что один боец погиб под Троицким, еще двое - в районе Галициновки в результате обстрелов из Града.
Около Галициновки один военный получил ранения, двое служащих были ранены на Светлодарской дуге, еще один - в районе шахты Бутовка. Остальные бойцы пострадали около Песок, Чермалыка, Гнутово и Широкино.
Ранее штаб АТО сообщал, что 3 февраля террористы 115 раз обстреляли позиции ВСУ. Трое украинских военных погибли, семеро - ранены.
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