Порошенко и Трамп призвали к прекращению огня в Донбассе

Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США. Порошенко высказался за активизацию диалога на всех уровнях, в том числе за расширение экономических и деловых связей, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран.





Во время разговора также был обсужден предстоящий визит Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Павел Климкин

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.