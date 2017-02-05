Порошенко и Трамп призвали к прекращению огня в Донбассе
05.02.2017 01:16
Президент США Дональд Трамп и президент Порошенко в ходе разговора подчеркнули важность установления режима полного прекращения огня в Донбассе
Петр Порошенко и Дональд Трамп (фото - facebook.com/svyatoslav.tsegolko)
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры государств призвали к прекращению огня в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Лидеры стран отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня. Президент Украины поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США. Порошенко высказался за активизацию диалога на всех уровнях, в том числе за расширение экономических и деловых связей, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран.
Во время разговора также был обсужден предстоящий визит Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Павел Климкин.
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