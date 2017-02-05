Оккупанты отпустили адвоката Курбединова после 10 дней ареста

Адвоката Эмиля Курбединова, который защищает интересы граждан Украины в Крыму, оккупанты отпустили после того, как 10 дней продержали в тюремном изоляторе. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк у себя в Facebook .

26 января 2017 года сообщалось о том, что в Бахчисарае российские оккупанты похитили двоих крымских татар - Сейрана Салиева и Эмиля Курбединова. Российские пропагандистские СМИ сообщили, что в городе проходит спецоперация ФСБ по ликвидации ячейки организации Хизб ут-Тахрир, которая в РФ объявлена террористической.

В тот же день оккупанты приговорили Курбединова к 10 суткам административного ареста. Сообщалось, что адвокату вменяют публикацию в своем Facebook в 2013 году видео с митинга Хизб ут-Тахрир - организации, объявленной в РФ террористической.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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