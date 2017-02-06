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РФ в Украине нужна война, пока мы не откажемся от НАТО - Марчук

06.02.2017 15:06
"Россия не заинтересована в окончании военных действий, потому что после этого встанет вопрос об ответственности за территорию"
РФ в Украине нужна война, пока мы не откажемся от НАТО - Марчук
Евгений Марчук

Экс-премьер-министр Украины, первый глава СБУ и представитель Украины в переговорной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Евгений Марчук убежден, что Россия не заинтересована как в том, чтобы вернуть Донбасс под юрисдикцию Украины, так и в том, чтобы забрать его себе. Об этом он рассказал в интервью ЛІГА.net.

"Россия не заинтересована в окончании военных действий, потому что после окончания военных действий встанет вопрос об ответственности за территорию", - сказал Марчук.

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"На окончательный возврат Донбасса под юрисдикцию Украины на условиях 2012-2013 годов РФ не согласится, а забирать эти территории себе они и не планировали. Кремлю нужен пылающий анклав на территории Украины до тех пор, пока мы не заявим, что навсегда отказываемся от курса в НАТО и Евросоюз", - добавил он.

Также Марчук отметил, что эскалацией ситуации в Авдеевке Путин достиг цели отбросить минский процесс в самое начало, и навязать украинским властям головную боль с устранением гуманитарной катастрофы на нашей территории.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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