СБУ: Принято решение не запрещать Марин Ле Пен въезд в Украину

В СБУ сообщили, что принято "коллегиальное" решение не запрещать въезд в Украину кандидату в президенты Франции

В Украине принято решение не запрещать въезд кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен из-за ее высказываний на тему Крыма. Об этом сегодня в комментарии журналистам заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, сообщает УНИАН.

"Решение о запрете въезда в Украину не принималось. По результатам оценки всей информации и мнений ведомств было принято коллегиальное решение на данный момент не запрещать въезд", - сказал Ткачук.

3 января кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не является незаконной".

3 января Ткачук сообщил, что СБУ может запретить ей въезд в Украину.

5 января Министерство иностранных дел Украины получило письмо от СБУ для согласования инициативы о запрете въезда Ле Пен.

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