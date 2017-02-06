СБУ: Принято решение не запрещать Марин Ле Пен въезд в Украину
В Украине принято решение не запрещать въезд кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен из-за ее высказываний на тему Крыма. Об этом сегодня в комментарии журналистам заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, сообщает УНИАН.
"Решение о запрете въезда в Украину не принималось. По результатам оценки всей информации и мнений ведомств было принято коллегиальное решение на данный момент не запрещать въезд", - сказал Ткачук.
3 января кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не является незаконной".
3 января Ткачук сообщил, что СБУ может запретить ей въезд в Украину.
5 января Министерство иностранных дел Украины получило письмо от СБУ для согласования инициативы о запрете въезда Ле Пен.
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