Климкин рассказал об атмосфере разговора Порошенко и Трампа
Телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко и главы США Дональда Трампа был "классным". Трамп задавал четкие вопросы, а общение в целом было содержательным. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
"...президент США был проинформирован о том, что происходит, в том числе вокруг Авдеевки, но он задавал очень четкие вопросы - что происходит, почему именно сейчас, в какой объеме, как это влияет на другое", - сообщил Климкин.
"Глубина этих вопросов и желание понять, что реально происходит и помочь для меня были действительно очень и очень хорошим признаком", - подчеркнул министр.
5 февраля Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры государств призвали к прекращению огня в Донбассе.
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