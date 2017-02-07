Климкин рассказал об атмосфере разговора Порошенко и Трампа

По словам министра иностранных дел, президент США задавал очень четкие вопросы, а разговор между глава государств в целом был очень содержательным

Телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко и главы США Дональда Трампа был "классным". Трамп задавал четкие вопросы, а общение в целом было содержательным. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.

"...президент США был проинформирован о том, что происходит, в том числе вокруг Авдеевки, но он задавал очень четкие вопросы - что происходит, почему именно сейчас, в какой объеме, как это влияет на другое", - сообщил Климкин.

"Глубина этих вопросов и желание понять, что реально происходит и помочь для меня были действительно очень и очень хорошим признаком", - подчеркнул министр.

5 февраля Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры государств призвали к прекращению огня в Донбассе.

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