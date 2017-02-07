МИД Латвии: ЕС должен продемонстрировать свою поддержку Украине

По словам главы МИД Латвии, поддержка Украины - это "лакмусовый тест" на эффективность внешней политики ЕС

Выполнение минских соглашений является главным условием для сохранения территориальную целостность Украины и завершения военные действия на востоке страны. Европейский Союз должен сохранить политику санкций до полного выполнения минских соглашений. Поддержка Украины - это "лакмусовый тест" на эффективность внешней политики ЕС, поэтому важно обсудить этот вопрос и на предстоящих совещаниях высокого уровня между ЕС и США.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс во время заседания Совета по иностранным делам Европейского Союза, в ходе которого обсуждалась актуальная ситуация в Украине, в том числе ход проводимых в Украине реформ и предоставленную ЕС поддержку, сообщает пресс-служба МИД Латвии.

Министр также призвал страны нормандского формата сделать все возможное, чтобы прекратить кровопролитие и нормализовать ситуацию в Авдеевке.

"Украинскому народу необходимо четко продемонстрировать поддержку Европейского Союза и те преимущества, которые ей дает тесный диалог с ЕС, поэтому предоставление безвизового режима является одним из таких наглядных примеров", - подчеркнул Ринкевичс.

11 января президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что попытки страны-агрессора России при помощи политики "мягкой силы" повлиять на жителей Латвии не особенно успешны.

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